Robert Więckiewicz o wyborach na żywo w TVP. "Mam marzenie, żebyśmy wygrali"

Film Maślony został obsypany gradem pozaregulaminowych nagród, jeszcze przed oficjalnym przyznaniem statuetek w konkursie. Wiele wskazywało na to, że "Kos" jest faworytem do zdobycia głównej nagrody festiwalu - Złotych Lwów. Przypuszczenia te okazały się trafne. Choć wiele mówiło się też o "Chłopach", statuetki powędrowały do obrazu o losach Kościuszki.