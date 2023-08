Tara Reid jest niepokojąco szczupła. "Zjedz hamburgera" radzą jej internauci

Tara Reid wyszła ze znajomymi do jednej z hollywoodzkich restauracji. Miała na sobie jedynie krótką cekinową sukienkę, która wisiała na jej bardzo szczupłym ciele. Kreacja zwracała uwagę - była kusa, mocno powycinana, błyszcząca, odsłaniała i dekolt gwiazdy, i nogi, i biodra. Nie zakrywała wiele, a jednak to nie mini skłoniła internautów do komentowania wyglądu dawnej gwiazdki, a jej wyjątkowo smukła figura.