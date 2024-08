Tego romansu nikt się nie spodziewał. Gwiazdor "Stranger Things" ze znaną piosenkarką

Joseph Quinn: przełomowa rola

Trzydziestoletni dziś Quinn debiutował w produkcjach BBC One oraz na deskach teatru. Wystąpił nawet w jednym odcinku "Gry o tron", ale była ta mała rólka. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy wygrał casting do hitu Netfliksa. W czwartym sezonie "Stranger Things" zagrał Eddie'go Munsona, bohatera sceny, która przeszła do historii. W finałowym odcinku Eddie wykonuje na gitarze "Master of Puppets" zespołu Metallica. Gitarowy występ Quinna zyskał w internecie ogromną liczbę fanów, którzy z muzyką rockową z lat 80. zapewne nie mieli wcześniej za bardzo po drodze. Numer kultowej grupy ponownie znalazł się na szczycie, podobnie jak piosenka "Running Up That Hill' Kate Bush też wykorzystania w "Stranger Things". Scena z gitarową solówką była nominowana w pierwszej edycji plebiscytu Top Seriale w kategorii Najlepsza scena w serialu.