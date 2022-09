Teściowie 2 – Hitowa komedia powraca! Pierwsze zdjęcia z filmu

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata (Maja Ostaszewska) w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm Jr) oraz matki (Ewa Dałkowska). Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.