Też to widzicie? To nie może być zbieg okoliczności

Być może to czysty przypadek. A być może Robert Pattinson zdradził właśnie, jak będzie wyglądał jego Bruce Wayne w "The Batman". Przyjrzycie się.

Nie ma co ukrywać, dla wielu fanów komiksów i popkultury nadchodzący "The Batman" Matta Reevesa to najbardziej wyczekiwany film 2021 r.