"The Boys". Widzowie zszokowani. Nie spodziewali się takich widoków nawet po tym serialu

Jaki jest czwarty sezon "The Boys"?

Magda Drozdek w swojej recenzji na WP pisze: "'The Boys', choć to już czwarty sezon, dalej potrafi zaskoczyć. Twórcy serwują świetne dialogi (jak ten z Petardą i jednym z jej zwolenników, który przez swoje skrajne poglądy zostawił rodzinę i czeka 4 lata, by się do niego przekonali), mają wciąż sporo błyskotliwych pomysłów na fabułę, kilka realizacyjnych perełek w zanadrzu (slow motion z maleńką, odrastającą ręką czy scena jatki połączona z wielkimi gumowymi kaczuszkami unoszącymi się w powietrzu) i sporo niepokazywanych jeszcze momentów, które trwają na ekranie może sekundy, a które mają nas zszokować (orgia w saunie)."