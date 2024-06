"The Boys" wraca, by szokować widzów. Da się jeszcze przekroczyć granicę? Da się

Trudno nie mieć skojarzeń z procesem Donalda Trumpa, choć zarzuty i wyrok były z goła inne, to "The Boys" fantastycznie pokazuje, jak prawdziwe sytuacje z amerykańskiej rzeczywistości mogą być przerysowane i zaserwowane w naprawdę brutalnej wersji, która momentami potrafi przerazić. Trochę jakbyśmy mogli zajrzeć w alternatywną historię Ameryki. Takie: "co by było, gdyby?". Co by było, gdyby wszystkim puściły hamulce i nie było żadnych granic?