"The Last of Us" powraca! Zobacz zwiastun jednego z największych przebojów HBO

Opublikowano pierwszą zapowiedź wideo kontynuacji hitu. Dlaczego teraz? 26 września uznano za Dzień Zero. Fani serii dobrze wiedzą, że to wtedy zaczęła się pandemia wywołana przez Cordyceps i nic już nie było jak dawniej. W tym roku w Dniu Zero platforma Max postanowiła podzielić pierwszym teaserem drugiej serii "The Las of Us".