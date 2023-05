"The Mother" Netfliksa. Jennifer Lopez w niezwykłej roli. Mówi, dlaczego się na to zdecydowała

W najnowszym filmie akcji "The Mother" reżyserowanym przez Niki Caro ("Mulan") Jennifer Lopez wciela się w postać Matki, której imienia nie poznajemy. Lata temu Matka musiała oddać własną córkę, Zoe, tuż po narodzinach, by chronić ją przed tymi, którzy będą pragnąć zemsty na Matce. Po 12 latach wrogowie poznali tożsamość dziewczyny i ją porwali. Matka musi się z nimi zmierzyć, ale także stawić czoła porzuconej przed laty córce. Rozmawiamy z reżyserką oraz Jennifer Lopez, które opowiadają, co poruszyło jej w tej nieszablonowej historii. Aktorka mówi o niuansach bycia dobrym rodzicem i zdradza też, która scena wstrząsnęła nią najmocniej. Premiera filmu "The Mother" 12 maja na Netfliksie.