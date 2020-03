"The Other Lamb" to anglojęzyczny debiut Małgorzaty Szumowskiej. Obejrzyj zwiastun

"The Other Lamb" Małgorzaty Szumowskiej był już pokazywany na zagranicznych festiwalach, a wkrótce trafi do amerykańskich kin. W sieci pojawił się premierowy zwiastun.

"The Other Lamb" po festiwalowych pokazach zostanie zaprezentowany amerykańskiej widowni 3 kwietnia (Materiały prasowe)

Amerykańscy widzowie poznają "The Other Lamb" najwcześniej 3 kwietnia. Film Małgorzaty SzumowskiejSzumowskiej był wcześniej prezentowany na festiwalu w Toronto, Londynie czy San Sebastian. Polska reżyserka miała w obsadzie takie gwiazdy jak Raffey Cassidy ("Kraina jutra", "Zabicie świętego jelenia"), Michiel Huisman ("Gra o tron") czy Kelly Campbell ("Wikingowie").

Jak pisała nasza recenzentka, "The Other Lamb" to "horror o upadającym patriarchacie. Mroczna przypowieść o dojrzewaniu i emancypacji. Małgorzata Szumowska wizualne piękno łączy z grozą tajemniczego kultu. Zatopiona w leśnej głuszy przygląda się pozornie szczęśliwej utopii, w której niepodzielną i dyktatorską władzę sprawuje Shephard (znany z "Gry o tron" Michiel Huisman)".

Jednocześnie zaznaczyła, że Szumowska podzieli tym filmem widownię, bo pokazuje "antypatriarchaln, symboliczne przesłanie, religijność i antyreligijność".

"Małgorzata Szumowska nie boi się kontrowersji i świetnie żongluje kontrowersyjnymi myślami. Wygląda na to, że to piękny początek międzynarodowej kariery" – kwituje Małgorzata Czop.

"The Other Lamb" jeździł po festiwalach już we wrześniu zeszłego roku, ale wciąż nie ma ustalonej daty premiery w Polsce.