Sensacja w polskich kinach. "Gladiator II" pokonany, rekordowa widownia

W tym tygodniu "spiętrzenie" mocnych tytułów doprowadziło do małej fali tsunami w polskich kinach. Na świąteczną premierę z ubiegłego tygodnia "Listy do M. Pożegnania i powroty" nałożyły się dwie zagraniczne nowości, co zaowocowało weekendową frekwencją w granicach miliona widzów. Wymienione wyżej tytuły zgromadziły w sumie 720 tys. osób, a spośród innych filmów, które znajdują się w repertuarze kin, sporym zainteresowaniem cieszą się jeszcze "Prawdziwy ból", "Konklawe", "Czerwona Jedynka" czy "Dziki robot".