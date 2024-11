Przebój w Polsce. Nie takiej nocy poślubnej się spodziewała

Kinowa produkcja z 2019 roku "Zabawa w pochowanego" to jeden z tych filmów, który w pierwszej kolejności może zaskoczyć "tłumaczeniem" tytułu. W języku angielskim nosi on bowiem nazwę "Ready or not", czyli tłumacząc najprościej "Gotowy czy nie". Oryginalny tytuł nie jest przypadkowy, bo takim zwrotem ("Ready or not, here I come") rozpoczyna się zabawa w chowanego.