Pandemia zmieniła wszystko. Chiny w natarciu, Hollywood w odwrocie

Wszystko wskazuje na to, że wola przywódców narodu zostanie przez chińskie społeczeństwo spełniona. "The Battle At Lake Changjin" w ciągu niespełna 20 dni zarobił w Państwie Środka blisko 770 mln dol. Do rekordowego wyniku, który należy do produkcji z 2017 r. "Wolf Warrior 2", brakuje już tylko 100 mln dol. Podczas minionego weekendu "The Battle At Lake Changjin" zebrał jeszcze 70 mln dol.