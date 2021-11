"To był błąd". Aktor krytykowany za rolę osoby transpłciowej

W 2001 r. ukazała się książka pt. "The Danish Girl" (w polskim przekładzie "Dziewczyna z portretu"). Cztery lata później miała miejsce światowa ekranizacja powieści w reżyserii Toma Hoopera. Film został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i widzów. Alicia Vikander za rolę żony Einara Wegenera/Lili Elbe otrzymała Oscara. Eddie Redmayne został wyróżniony nominacją do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej oraz do Złotego Globu.