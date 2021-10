"To były tortury". Aktor o scenach seksu z Jennifer Aniston

A jednak to erotyczne sceny z nakręconego trzy lata wcześniej dramatu "Życiowe rozterki" bardziej utkwiły w pamięci Gyllenhaala. W programie "The Howard Stern Show" aktor wyznał, że podczas zdjęć do filmu był szalenie zakochany w Jennifer Aniston. Dlatego właśnie każde zbliżenie się do koleżanki z planu, każdy pocałunek (a było ich dużo) był dla Jake'a prawdziwą torturą.