To już pewne. Uwielbiany bohater "Squid Game" powróci

Powiedzieć, że dzięki roli Gi-hun Seonga w "Squid Game" aktor Jung-Jae Lee stał się w Korei sławny, to tak jakby nic nie powiedzieć. Śmiało można stwierdzić, że ten azjatycki kraj oszalał na punkcie przebojowego serialu i bohaterów w nim występujących. W wywiadzie dla Associated Press twórca projektu stwierdził, że fani serialu postawili go pod ścianą.