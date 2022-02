"To tytaniczna praca". Twórcy "Sukienki" mówią o drodze do nominacji do Oscara

"Sukienka", krótkometrażowa produkcja młodych rodzimych filmowców zdobyła nominację do Oscara. O wyjątkowym wyróżnieniu opowiedzieli w programie Newsroom Tadeusz Łysiak, reżyser, oraz Anna Dzieduszycka, odtwórczyni głównej roli. Jaka była ich droga do oscarowej nominacji? Co sprawiło, że polski obraz dostrzegła Akademia? Kto wspierał i dbał o to, by film pokazywano na międzynarodowych festiwalach? Twórcy odpowiadają na te pytania, nie kryjąc ekscytacji tym, co dzieje się wokół produkcji. Posłuchajcie, od czego się zaczęło.