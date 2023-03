Tomasz Kot miał zagrać w amerykańskim hicie. Potem usłyszał "sorry"

Kariera Tomasza Kota to niezwykle napędzona maszyna. Niedawno mogliście go oglądać w "Niebezpiecznych dżentelmenach", a za moment w kinach pojawi się "Wyrwa", gdzie wciela się w mężczyznę, próbującego rozwiązać zagadkę śmierci swojej żony (w tej roli Karolina Gruszka). Tomasz Kot zagra także w bardzo wyczekiwanej "Akademii Pana Kleksa". Film Macieja Kawulskiego ma wejść do kin jeszcze w tym roku.