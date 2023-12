Tomasz Kot o zmianach w scenariuszu "Akademii pana Kleksa". "Wiesz, jak dziewczyny się teraz cieszą?"

18 grudnia w Warszawie odbyła się uroczysta premiera "Akademia pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawuskiego. Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć Tomasza Kota, który tym razem wciela się w tytułowego magicznego mentora i dyrektora niezwykłej szkoły. W rozmowie z WP aktor odniósł się do zarzutów ingerencji twórców w materiał wyjściowy i zamianę płci głównego bohatera. - Jeśli ktoś mówi "A macie teraz dziewczyny, a byli sami chłopcy itd.", to ja zazwyczaj odpowiadam "No byli chłopcy, a teraz są dziewczyny. Wiesz, jak dziewczyny się teraz cieszą?" - mówi Tomasz Kot, dodając, że ten argument jest dla większości przekonujący. Aktor podkreślił przy okazji, że jest niezwykle ciekawy odbioru filmu przez młodych widzów. - Wydaje mi się, że percepcja tego pokolenia jest przestawiona na inny montaż, na inne tempo, na inną dynamikę. Niezwykle ciężko jest nam dorosłym wcelować, więc jestem bardzo ciekawy odbioru tych najmłodszych - dodaje Kot.