Transformers: Przebudzenie Bestii – recenzja filmu

Bumblebee to ulubieniec fanów, temu nie da się zaprzeczyć. Wszyscy kochają żółtego transformera, który zmienia się w kultowego Chevroleta Camaro oraz, w niektórych przypadkach, zdezelowanego Volkswagena Garbusa. Mimo to Bumblebee było już za dużo. To przesympatyczny transformer, ale za często widzieliśmy go na pierwszym planie w filmach z tej serii. Jest tyle innych świetnych Autobotów, którym również należy się trochę czasu ekranowego. I Transformers: Przebudzenie Bestii wreszcie im go daje. Jest to jeden z powodów, dla których najnowsza część filmowego cyklu jest prawdopodobnie najlepszą od 2007 roku i pierwszego, przebojowego filmu Michaela Baya.