Trwa rekrutacja do AMA Film Academy w Krakowie i w Warszawie

Rekrutacja AMA w Krakowie i w Warszawie

AMA WARSZAWA

W nowootwartej AMA Film Academy w Warszawie będą prowadzone kierunki bezpośredniego, praktycznego kształcenia zawodowego w zawodach pomocniczo-twórczych. AMA Film Academy jest prekursorem kształcenia w nowych zawodach filmowych, już kilka lat temu wprowadziła kierunki operatorsko-oświetleniowy, montaż/color grading oraz specjalizację VFX. Absolwenci tych kierunków pracują już w zawodach jako koloryści, oświetlacze, asystenci kamery, steadicamu, czy jako specjaliści VFX w studiach postprodukcji. Szkołę ukończyło do tej pory ok. 1 tys. absolwentów. W warszawskiej AMA Film Academy będą mogli kształcić się operatorzy kamery, asystenci Focus Puller, asystenci DIT, oświetlacze oraz technicy GRIP. Zajęcia będą prowadzone głównie na planach filmowych, w firmach oświetleniowych, rentalach sprzętu kamerowego i grip. Zajęcia studyjne odbywać się będą w studio filmowym, a teoretyczne i praktyczne także w siedzibie AMA Warszawa. Każdy absolwent otrzyma Dyplom AMA potwierdzony przez prowadzącego kierunek autora zdjęć PSC.

Kierunki w AMA Warszawa

Kierunek Cinematography Camera

Kierunek Cinematography Camera w AMA to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie Zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: operator kamery (szwenkier), asystent operatora Focus Puller lub asystent operatora DIT (Digital Imaging Technician).

Kierunek Cinematography Light/Grip

Kierunek Cinematography Light/Grip w AMA to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie Zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent tego kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: oświetlacz (electrician), wózkarz, operator kranu (Grip technician).