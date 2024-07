Turyści zobaczyli ludzi z maczetami. Cieli materace w środku nocy

W odcinku rozmawiamy o tym, jak kolorowo wyglądały początki działalności Wojtka z Zanzibaru, jak dzięki niemu pół Polski w czasach pandemii COVID zaczęło latać do egzotycznej Tanzanii. I jak wyglądał jego upadek. Przytaczamy porażająco absurdalną historię, jaką wspominają byli współpracownicy Żabińskiego z lipca 2021. Goście wykupili wczasy w luksusowych willach z basenem, byli już w samolocie, a ich hotele dopiero wykańczano. Ochroniarz i animatorka zostali wysłani na lotnisko, by opóźnić przyjazd gości na teren hotelu, w którym trwały zaawansowane prace. W środku nocy i bez wody krążyli autobusem po Zanzibarze, by w końcu dojechać na miejsce, do nieukończonego hotelu. I wtedy nagle pojawia się ciężarówka wypchana materacami do łóżek gości. Pracownicy z maczetami chodzili po pokojach turystów i przycinali niepasujące do dam łóżek materace.