Tylko dla dorosłych. "Nasyconą erotyzmem opowieść o miłości, zdradzie i pożądaniu"

"W dobie projektów platform streamingowych, w których twórcy mają możliwość bardziej odważnego podejścia do spraw związanych z intymnymi relacjami, sferą erotyczną czy do problemów młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie, kolejna część 'After' wydaje się produkcją bardzo staroświecką" - napisał dziennikarz "The Hollywood Reporter" przy okazji premiery drugiej części filmu.