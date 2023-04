Fenomen polskich kin. Erotyczna seria "After" cieszy się popularnością tylko w naszym kraju

Ekranizacje powieści Anny Todd tak spektakularnego sukcesu nie osiągnęły. W Stanach do tego stopnia znudziły się widzom, że czwarta część nie trafiła nawet do kin. Jednak w Polsce seria "After" wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością. Dlatego dystrybutor zachęca widzów do wybrania się do kina na film "Przepiękna katastrofa", bo przed nim będą mogli po raz pierwszy zobaczyć zwiastun filmu "After: Na zawsze".