TYLKO U NAS! Odpalą prawdziwą, filmową bombę w kinach? Gwiazda opisuje kulisy produkcji

Czy Blanchett znała grę, zanim dostała do ręki scenariusz? - Nie wiedziałam nic. Moja wyprawa przez "Borderlands" to była podróż badawcza (...). Sprawdziłam w sieci i zalał mnie potok informacji. Okazuje się, że to królowa gier typu looter-shooter. Moje starsze dzieci wszystko o niej wiedziały. Podobnie ich koledzy gracze. Dotarło do mnie, że widownia tego tytułu może być ogromna. Zaczęłam sama grać, ale mam dwie lewe ręce, więc cały czas wpadałam na wydmy i odbijałam się od ścian. Ale gra okazała się fajna, prześmiewcza i szalona - opowiada.