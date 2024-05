Ma na koncie 95 mln dol. Uważa się za klasę średnią

Choć apelowanie gwiazdy o stworzenie "dialogu z tymi ludźmi" miały szczytny cel, uwagę internautów zwróciło co innego. "Myślisz, że należysz do klasy średniej, Cate Blanchett?", zapytał ironicznie jeden z komentujących. "Uwielbiam Cate Blanchett, ale w jakim świecie ona należy do 'klasy średniej', skoro grała w dwóch największych franczyzach i jest warta około 90 mln dol.", dodała inna osoba. Niektórzy bronili ją, argumentując, że być może chodziło jej o to, że na tle innych miliarderów w Hollywood ona faktycznie należy do tej osobliwie rozumianej klasy średniej.