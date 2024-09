TYLKO W WP. Restauracja z Krakowa w hicie Netfliksa. Po premierze odcinka zmienili menu

W dziewiątym odcinku czwartego sezonu Emily postanawia wybrać się na urlop do Rzymu, gdzie mieszka jeden z jej kolejnych absztyfikantów. Postać grana przez Lily Collins okłamuje szefową, mając świadomość, że gdy powie o podróży do Włoch, nie uniknie zawodowych poleceń. Na szybko wymyśla więc, że jedzie do Krakowa. Sylvie reaguje na nowinę dość opryskliwie. "Kraków? Kto lata do Krakowa?" - mówi szefowa serialowej Emily. Znacznie bardziej entuzjastycznie o polskim mieście wyraża się kolega z pracy głównej postaci, Luc. "To moje ulubione miasto w Europie. Jedyne, którego nie zbombardowali. To klejnot. Musisz jechać do kopalni soli w Wieliczce. Aż mi ślinka cieknie na samą myśl o gołąbkach w 3 Rybkach" - mówi mężczyzna.