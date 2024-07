Ukręcił na siebie bicz. Zadłużył się, by nakręcić kinową porażkę

Gdzie podziało się blisko 11 mln osób, które oglądają nowy sezon "Yellowstone", którego Costner jest wielką gwiazdą? Wygląda na to, że popularność serialu o ranczerach i mieszkańcach rezerwatu nie przełożyła się w ogóle na zainteresowanie filmem Costnera. Policzono, że "Horyzont" przede wszystkim dotarł do osób powyżej 45. roku życia (60 proc. widzów). Tylko 11 proc. kupujących bilety na film to osoby z przedziału wiekowego 18-24, co dzieje się niezwykle rzadko. Jak podkreśla "The Hollywood Reporter", starsi widzowie nie są grupą, która jako pierwsza biegnie do kina na nową premierę. Podkreślają więc, że saga Costnera może jeszcze dostać drugie życie dzięki platformom streamingowym. Potencjał jest ogromny. Na razie nie ma informacji o tym, czy "Horyzont: Rozdział pierwszy" trafi do sieci.