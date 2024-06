To koniec. Ogłoszono datę finału "Yellowstone" bez Kevina Costnera

Fenomen serialu

Przypominamy, że to dla reżyserowanego przez siebie "Horyzontu" Kevin zrezygnował z roli Johna Duttona na chwilę przed startem zdjęć do finałowych odcinków. "Yellowstone" to opowieść o rodzinie ranczerów, na czele której stoi bohater grany przez Costnera. Duttonowie walczą nie tylko ze sobą, ale także z bezwzględnymi deweloperami oraz rdzennymi mieszkańcami rezerwatu.