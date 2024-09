Umieściła na okładce polski obraz. Muzeum Narodowe odpowiada Lady Gadze

"SZOK: MYŚLELIŚMY, ŻE JEDZIE DO LUWRU, A TYMCZASEM POJAWIŁ SIĘ NA PŁYCIE LADY GAGI. Nasz ukochany "Stańczyk" wkrótce opuści gmach Muzeum i wyruszy w podróż do Paryża, gdzie będzie eksponowany na wystawie "Figures of the fool" w Luwrze. Czujni fani Jana Matejki zauważyli, że gwiazda muzealnych zbiorów pojawiła się na okładce płyty "Harlequin" niejakiej Lady Gagi. Album towarzyszy zbliżającej się premierze filmu "Joker: Folie à Deux". My oczywiście wiemy, że Joker jest tylko jeden!" - napisali przedstawiciele Muzeum Narodowego w Warszawie.