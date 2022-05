Koszmar w Norwegii i Szwecji. Skala niesprawiedliwości poraża

Trzydzieści lat później ojciec Mony staje przed sądem w sprawie molestowania swojej wnuczki. Wtedy na jaw wychodzi notatka z 1991 r., która dowodzi, że miejscowe służby wiedziały o jego przestępstwach. Mężczyzna do końca rozprawy nie przyznaje się do winy. Sąd skazuje go na… zaledwie trzy tygodnie więzienia. Po odsiadce oprawca chce utrzymywać kontakt z córką i wnuczkami, tak jakby nic się nie stało.