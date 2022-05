"Victoria". Przez 30 lat małżeństwa nie wiedziała, co to orgazm. Rozkosz obudziła w niej nową kobietę

Ale to odkrycie Amelia próbuje pozostawić dla siebie. W końcu o wyzwolonej seksualnie sąsiadce (Małgorzata Bogdańska) jej mąż mówi: zdzira. On sam (Piotr Cyrwus) z małżeńskiego obowiązku wywiązuje się tylko w określonych ramach. Zamiast bliskości z żoną woli poświęcać wolny czas na rekonstrukcje historyczne. Trudno wyobrazić sobie lepiej pasujące zajęcie do obrazu konserwatywnego mężczyzny, który za wszelką cenę chce bronić tradycyjnych wartości. Mimo że jego waleczność i rycerskość kończy się na pierwszym potknięciu w amatorskiej bitwie.