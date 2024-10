Viggo Mortensen - od Aragorna do kowboja

Trzykrotnie nominowany do Oscara Viggo Mortensen to jeden z najbardziej znanych aktorów na świecie. Podbił serca widzów rolami w trylogii "Władca Pierścieni", oscarowym filmie "Green Book" oraz autorskim "Jeszcze nie czas". Do polskich kin trafił właśnie nowy western "The Dead Don't Hurt", w którym nie tylko zagrał główną rolę u boku Vicky Krieps, ale był także odpowiedzialny za reżyserię, scenariusz i muzykę.