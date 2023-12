1 z 7 Bujne włosy przywiozła z Las Vegas. Fryzura divy wciąż budzi domysły

Swój nietuzinkowy wizerunek Violetta Villas przywiozła z Las Vegas, a z czasem przyćmił on nawet wielki talent artystki. Estradowe kreacje, mocny makijaż a przede wszystkim bujna fryzura do dziś fascynują fanów wokalistki. Do tego stopnia, że plotki na temat jej włosów od lat żyją swoim własnym życiem.