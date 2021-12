W końcu coś pokazał. Fani zobaczyli zdjęcia z planu "Avatara 2"

Są dwa rodzaje budowania napięcia przed premierą filmu. Zasypywanie widzów różnymi newsami z planu albo całkowita blokada informacji. James Cameron zawsze preferował ten drugi sposób. Raz jednak musiał zrobić wyjątek. Druga część "Terminatora" na początku lat 90. była tak dużym przedsięwzięciem, że reżyser uległ wytwórni i zgodził się na otwarcie planu dla mediów oraz inne działania marketingowe (np. w trakcie zdjęć do filmu został zrealizowany słynny teledysk do utworu "You Could Be Mine" zespołu Guns N' Roses).