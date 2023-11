"W nich cała nadzieja" z Magdaleną Wieczorek wygrywa w Trieście

Jak czytamy w uzasadnieniu werdyktu jury: "Jednogłośnie wybraliśmy zwycięski film "W nich cała nadzieja" ("The Last Spark of Hope"), który cały czas trzymał nas w napięciu. Pokochaliśmy ciepło i człowieczeństwo relacji między głównymi bohaterami. Film dał nam do myślenia na temat trudnych kwestii, które stoją przed światem, do których zaliczają się: kryzys klimatyczny i ekologiczny, widmo globalnej pandemii, kryzys uchodźczy, "kafkowska biurokracja" oraz sposoby, w jakie wpływa na ludzi sztuczna inteligencja. Mimo to film jest poruszający i zabawny. Znajduje komizm nawet w rozpaczy - i jest przede wszystkim filmem o nadziei".