W serialu grali małżeństwo. Wyznała, że tak naprawdę się nienawidzili

Ewa Skibińska to aktorka filmowa, serialowa i teatralna. Dziś można oglądać ją w "Odwilży" Maxa czy "Powrocie do życia" Polsat Box Go. Choć na koncie ma takie produkcje jak "Matka Teresa od kotów", "Dekalog VIII" czy "Ślepnąc od świateł", to wielu zapamiętało ją przede wszystkim jako Elżbietę Walicką z "Na dobre i na złe". W najnowszym wywiadzie Skibińska przyznała, co się wydarzyło, że zdecydowała się odejść z produkcji.