W wieku 10 lat pracował w kopalni. Gwiazda kina miała polskie korzenie

Po wojnie przez kilka lat nie mógł się odnaleźć się w nowej/starej rzeczywistości. Ponownie podjął pracę w kopalni, pracował także jako kierowca, boksował się na ringu. Wreszcie dołączył do grupy teatralnej. Szybko zrozumiał, że aktorstwo to jego powołanie. Na początku lat 50. przeniósł się do Hollywood. Wówczas postanowił zmienić nazwisko. W okresie makkartyzmu za bardzo kojarzyło się ze Związkiem Radzieckim, co praktycznie zamykało drogę do kariery w Hollywood.