Walter Bernstein nie żyje. Scenarzysta miał 101 lat

Bernstein został powołany do armii amerykańskiej w 1941 r. Osiągnął stopień sierżanta. Był korespondentem gazety wojskowej "Yank". Redagował depesze z Iranu, Palestyny, Egiptu, Sycylii i Jugosławii. Był nominowany do Oscara za scenariusz do filmu "Figurant" i do nagród BAFTA za "Jankesów". Łącznie ma na swoim koncie kilkadziesiąt scenariuszy.