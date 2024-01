Wciąż nie powstał film o Niemenie. Jego córka tłumaczy dlaczego

Teraz Natalia Niemen zdradziła, że z pomysłem filmu o jej ojcu nosił się twórca "Długu". - Do stworzenia filmu o Czesławie Niemenie przymierzał się Krzysztof Krauze. To byłby strzał w dziesiątkę, bo prezentował on niezwykłą klasę. Niestety nie ma go już z nami - powiedziała Plejadzie.