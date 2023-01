Piotr Stramowski wspomina Marka Gaszyńskiego. Chcieli razem zrobić film o Czesławie Niemenie

"Nie zapomnę jak dwa lata temu zadzwonił do mnie nieznany numer, odebrałem, a po drugiej stronie słuchawki ktoś wykrzyczał: "Dzień dobry! Czy rozmawiam z panem Piotrem Stramowskim?!" Odpowiedziałem: "Tak, przepraszam, a z kim mam przyjemność?", "Marek Gaszyński!!" wykrzyczał, po czym dodał: "Czy to prawda, że marzy się panu zagranie roli Czeslawa Niemena?", odparłem bez zastanowienia: "Tak!", po czym znienacka zapytał: "W jakim zespole zaczynał karierę Niemen?!", odparłem: "Niebiesko-Czarni!", "Dobrze! Kiedy może pan do mnie przyjechać? Mój adres to..." - i tak się zaczęło" - pisze na Instagramie.