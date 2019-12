Weteran "Star Wars" prosił reżysera o śmierć. Po ostatnim filmie miał dość

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" ma zakończyć trwającą od ponad 40 lat sagę Skywalkerów. Jedyny aktor, który grał we wszystkich 9. epizodach, liczył, że będzie to też koniec jego postaci. Co na to J.J. Abrams?



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Anthony Daniels liczył, że "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" będą pożegnaniem C-3PO (Getty Images)

Aktorem, który ma już dość występowania w "Gwiezdnych wojnach", jest Anthony Daniels. Odtwórca roli C-3PO ma już 73 lata, zagrał we wszystkich pełnometrażowych filmach "Star Wars", podkładał głos do animacji i gier wideo. Robi to od 42 lat (z nielicznymi przerwami na inne projekty), ale wcale nie dlatego chciał, by w filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" nakręcono scenę pożegnania C-3PO.

Obejrzyj zwiastun "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie":

Daniels pisał o chęci odejścia z uniwersum "Star Wars" w autobiografii pt. "Jestem C-3PO". Swoją propozycję przedstawił J.J. Abramsowi, reżyserowi najnowszego epizodu, który rozwiał nadzieje aktora, mówiąc: "Nie na mojej warcie". Daniels jednak nie złożył broni i prosił Abramsa, by "zabił" go w "Skywalker. Odrodzenie".

- Przed rozpoczęciem zdjęć odniosłem wrażenie, że scenarzystom zabrakło pomysłów na C-3PO. Nie chciałem, by stał się on tylko dekoracją w tle. Pomyślałem, że należy mu się wielkie i ostateczne pożegnanie – mówił Daniels w rozmowie z "Huffington Post".

- W tamtym czasie J.J. powiedział "nie ma mowy". Ale on notorycznie zmienia zdanie praktycznie co minutę. To sprawia, że praca z nim jest żywym doświadczeniem – dodał aktor.

Materiały prasowe Podziel się

Niechęć do dalszej współpracy z twórcami "Gwiezdnych wojen" wzięła się u niego po zagraniu w "Ostatnim Jedi". Daniels w rozmowie z "Empire Magazine" mówił wprost, że w filmie Riana Johnsona zrobiono z niego "ozdobę stołu". – Żałowałem tego, bo Threepio był więcej wart – mówił rozczarowany aktor.