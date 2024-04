Widowiskowe, romantyczne, przezabawne salto nad bolączkami Hollywood. Recenzja "Kaskadera"

"Kaskader" to nie tylko kinowe show w gwiazdorskiej obsadzie pełne akcji, ociekające adrenaliną, iskrzące od chemii między bohaterami i wywołujące salwy śmiechu. To również hołd złożony prawdziwym, choć często niewidzialnym bohaterom Hollywood – kaskaderom – oraz krytyka wpływu nowych technologii na branżę filmową. Wszystko podane w tak wyśmienity sposób, że będziecie bali się choćby mrugnąć, by niczego nie stracić!