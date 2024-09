Widowiskowy przebój Netfliksa. Poziom absurdu mrozi krew w żyłach

Poziom nagromadzenia niedorzeczności, irracjonalnych zachowań bohaterów (wliczając w to lwa), fabularnych absurdów jest tak duży, że widz w połowie filmu zaczyna kibicować zwierzęciu, żeby jak najszybciej zakończyło tę mękę. "Nikt nie wymaga, aby tego typu produkcje miały błyskotliwie scenariusze, ale zastosowanie choćby elementarnych zasad logiki w poczynaniach bohaterów jest konieczne, by utrzymać zaangażowanie i uwagę widzów do końca filmu. Jeśli chcesz zobaczyć lwy w akcji to lepiej sięgnąć po "Ducha i Mrok" z 1996 roku czy nawet "Ryk" z 1981 roku" – napisał krytyk "Decidera".