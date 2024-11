Widzieliście już najnowszy odcinek "Pingwina"? Nawet Colin Farrell się nim przeraził

"Pingwin" to serial z Colinem Farrellem z uniwersum Batmana. Jednak fabuła serialu skupia się na postaci Oswalda "Oza" Cobba, czyli tytułowego Pingwina, któremu przydomek nadano, ponieważ kuleje. Do tej pory mogliśmy go mieć za gangstera, którego da się lubić. Owszem, był bandytą, dilerem narkotyków, ale to jego przywiązanie do matki, którą się opiekuje, było zawsze wręcz rozczulające. Tymczasem siódmy odcinek rzuca nowe światło na tę postać.