Miał u stóp cały świat. "Nie widzę żadnego sensu w tym, co się stało"

Ian Curtis zabił się, gdy jego zespół stawał się popularny. Ale problemów nie brakowało

Ian Curtis popełnił samobójstwo dzień przed wylotem na pierwszą trasę koncertową w Ameryce. "Na samą myśl o tej podróży cieszyliśmy się jak małe dzieci. Szczególnie Ian, który z naszej czwórki był jedynym fanem amerykańskiej muzyki – The Doors, Lou Reeda, Iggy’ego Popa" – wspomina Hook. Kariera zespołu nabierała wówczas tempa. Wkrótce miał się ukazać drugi album Joy Division "Closer", a jeszcze przed jego premierą sklepy domagały się dostawy singla "Love Will Tear Us Apart". Rozpoczęła się właśnie droga na szczyt.