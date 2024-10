Wielki, światowy hit. Wróci szybciej niż wszyscy myśleli

Przypomnijmy, że pierwsza część "Diuny" zarobiła w kinach w 2021 r. ponad 400 mln dolarów, drugi film zaś miał jeszcze lepszą ekspozycję - widzowie zostawili w kasach biletowych ponad 700 mln dolarów. To był bezdyskusyjny hit, który do tego skończył się w tak epicki sposób, że po wyjściu z kina wielu widzów miało ogromny niedosyt. Co dalej z relacją Chani i Paula Atrydy?