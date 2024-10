Zarobił w kinach ponad miliard dolarów. Nadchodzi nowe widowisko

To jednak nie wszystko, co uniwersum "Diuny" będzie miało do zaoferowania widzom. Wiadomo, że Denis Villeneuve dogadał się już z wytwórnią Warner Bros w sprawie ekranizacji "Mesjasza Diuny". Natomiast już 18 listopada 2024 roku widzowie HBO oraz platformy Max będą mogli obejrzeć sześcioodcinkowy serial "Diuna: Proroctwo".