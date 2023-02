Wielkie powroty i wyczekiwane premiery. Wysyp filmowych zwiastunów na SuperBowl

Tym razem wielkie show dała Rihanna, choć wrażenie na fanach i mediach zrobiła nie tyle składanka jej największych przebojów, co... wiadomość, że piosenkarka jest w drugiej ciąży. Nieodłączną częścią halftime jest blok reklamowy – nic dziwnego, to najdroższy czas antenowy z ogromną widownią. Reklamodawcy przechodzą więc samych siebie, by skupić na swoich produktach uwagę widza. Kroku nie ustępują im producenci filmowi, bo wtedy też prezentowane są zwiastuny najbardziej wyczekiwanych produkcji roku. Tym razem będzie to sezon wielkich powrotów.