Oscary 2022. Will Smith kpi ze skandalu na Oscarach. Nie przeprosił zaatakowanego komika

Żart nawiązujący do ogolonej na łyso Demi Moore w "G.I. Jane" z 1997 r. wyraźnie rozbawił Willa Smitha. Jego żona przewróciła tylko oczami i widać, że nie było jej do śmiechu. W tej sytuacji Will Smith wparował na scenę, spoliczkował Chrisa Rocka, po czym dwukrotnie wulgarnie wydarł się na cały głos, by konferansjer przestał mówić o jego żonie.